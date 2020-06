Bei den Kontrollen am 8. und 9. Juni seien 1213 Spieler und Clubmitarbeiter auf das Coronavirus getestet worden, hieß es in der Mitteilung auf der Homepage der Premier League. Details über die positiv geteste Person wurden nicht mitgeteilt. Seit März pausiert die höchste Liga im englischen Fußball, die Saison soll am 17. Juni fortgesetzt werden. Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp steht dicht vor dem ersten Meistertitel seit 30 Jahren.