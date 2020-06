Der Club aus London werde wohl nur zwei oder drei punktuelle Veränderungen vornehmen, sagte Mourinho einen Tag vor dem ersten Spiel von Tottenham nach der Corona-Pause gegen Manchester United.

Mit Blick auf den Rekordmeister aus Manchester und den Ortsrivalen Chelsea, der Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig holt, sagte Mourinho: «Sie können machen, was sie wollen. Das ist nicht unser Problem.» Zu den Möglichkeiten von Tottenham meinte der Portugiese: «Wir wissen, dass wir nicht in der gleichen Liga, in der gleichen Welt mit Clubs sein werden, die das komplett anders machen als wir.»

Tottenham ging als Tabellen-Achter in die Partie gegen Manchester United und hat bei neun verbleibenden Spieltagen noch die Chance auf einen internationalen Startplatz. In der Champions League waren die Londoner im Achtelfinale mit 0:1 und 0:3 gegen RB Leipzig ausgeschieden.