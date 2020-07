«Ein Alleingang wie jetzt in dieser Saison wird sehr schwierig», sagte der Verteidiger dem «kicker». «Selbst ein Zweikampf ist unwahrscheinlich, weil so viele gute Vereine mitmischen: Manchester United, Manchester City, Chelsea - sie alle sind hungrig», sagte der 28-Jährige, der vor seinem Wechsel vor vier Jahren in der Bundesliga für den FC Schalke 04 spielte. Matip nannte zudem Leicester City, den FC Arsenal und Tottenham Hotspur als mögliche Konkurrenten.

Liverpool um den deutschen Trainer Jürgen Klopp hat in dieser Saison den Titel in der Premier League bereits vor dem Ende der Spielzeit wegen des großen Vorsprungs auf Rang zwei sicher. Die Meisterschaft holte der Club zuletzt vor 30 Jahren. Wegen Verletzungen kommt Matip in dieser Saison bislang auf nur 13 Pflichtspieleinsätze.

© dpa-infocom, dpa:200713-99-768219/2