Der Mannschaft des früheren kroatischen Fußball-Nationaltrainers Slaven Bilic reichte ein 2:2 (1:1) zum Abschluss der Championship gegen die Queens Park Rangers, weil Konkurrent FC Brentford gegen den FC Barnsley 1:2 verlor. Bereits in der Vorwoche feierte Zweitligameister Leeds United nach 16-jähriger Abstinenz die Rückkehr in die Millionen-Liga.

Um den dritten und letzten Aufstiegsplatz in die höchste englische Spielklasse kämpfen noch in den Playoffs der FC Brentford, der FC Fulham, Cardiff City und Swansea City. Das Finale findet am 4. August im Londoner Wembley Stadion statt.

