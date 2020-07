Mir markigen Worten erklärt Ibrahimovic in dem Film, in dem Szenen seiner Karriere zu sehen sind: «Du denkst, ich bin fertig. Dass meine Karriere bald vorbei sein wird. Du kennst mich nicht. Mein ganzes Leben musste ich kämpfen. Keiner glaubte an mich, also musste ich an mich selbst glauben. Einige Leute wollten mich brechen, aber sie haben mich nur stärker gemacht.»

Mit seinem Instagram-Beitrag will Ibrahimovic offenbar den Gerüchten über ein Karriere-Ende entgegentreten. Der Stürmerstar hat noch bis Ende der Saison einen Vertrag in Mailand - danach ist seine Zukunft offen. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass er in Mailand bleiben wird, nachdem der Vertrag mit Trainer Stefano Pioli verlängert wurde.

