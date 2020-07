«Deshalb habe ich sie mir auch auf den Oberarm tätowieren lassen. Ihr soziales Engagement und ihr Leben im Allgemeinen sind sehr beeindruckend», erzählte die 36 Jahre alte Polizistin im Interview der «Bild am Sonntag» und betonte: «Sie unterstützt zum Beispiel hilfsbedürftige Kinder. Da ist sie sogar ein ganz praktisches Vorbild, ich möchte als KSC-Präsidentin die Jugendarbeit verbessern.»

Auf einer außerordentlichen Versammlung wählen die Mitglieder des Zweitligisten am Donnerstag das neue Club-Oberhaupt. Augustin tritt gegen vier männliche Bewerber an. Zusammen mit den anderen Kandidaten stellte sie sich am Sonntag in einem Karlruher Autokino vor. «Seit gestern heiße ich Augustin», meinte die frisch verheiratete Kandidatin. Sie wäre die aktuell einzige Präsidentin im deutschen Profifußball.

«Ich bin der Meinung, es ist langsam an der Zeit, dass eine Frau im deutschen Fußball in eine Führungsposition kommt. Ich will etwas bewegen in meinem Verein», sagte Augustin, die vor ihrer Hochzeit am Wochenende Springmann hieß.

Erste Frau an der Spitze eines deutschen Profi-Vereins war Gisela Schwerdt. Sie war 1986 zur Präsidentin von Arminia Bielefeld gewählt worden.

© dpa-infocom, dpa:200726-99-932027/2