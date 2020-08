«Natürlich werden wir auch Spieler wie Götze auf dem Schirm haben, um zu sehen, was am besten passt», sagte der frühere Sportchef von Fortuna Düsseldorf zu «spox» und «goal». Der frühere Weltmeister Mario Götze, der nach seinem Vertrags-Ende bei Borussia Dortmund noch keinen neuen Verein hat, wird aber nicht in naher Zukunft zu Pfannenstiels neuem Verein St. Louis FC wechseln. Denn dieser soll erst ab 2023 in der Major League Soccer (MLS) spielen. Pfannenstiel soll als Sportchef das Projekt aufbauen.

«Ein großer Teil meines Job wird sein, den internationalen Fußball im Auge zu behalten und zu beobachten, wer zum Ligaeinstieg in Frage käme», sagte der 47-Jährige. Man werde aber keine Spieler nur aufgrund eines großen Namens verpflichten. «Wir müssen sehen, welche Spieler in unsere Philosophie passen. Sowohl die Spieler als auch der Trainer müssen dieser Philosophie entsprechen.»

Pfannenstiel hatte am Montag in den USA unterschrieben. «Nach meinem Abschied aus Düsseldorf hatte ich unter anderem die Möglichkeit, nach England oder Italien zu gehen», sagte der frühere Torhüter, der als Profi auf allen Kontinenten gespielt hat. Die Aufgabe in St. Louis sei jedoch «am spannendsten. Es ist nicht alltäglich, einen Club zu übernehmen, bei dem man bei Null anfangen und etwas aufbauen kann.»

