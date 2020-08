Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch besiegte zum Auftakt des Endrunden-Turniers im spanischen Baskenland den schottischen Meister Glasgow City mit 9:1 (4:0). Halbfinal-Gegner ist nun am 25. August der FC Barcelona, der das deutlich engere spanische Duell mit Atlético Madrid parallel mit 1:0 (0:0) gewann.

Gleich vier Tore im Anoeta-Stadion von San Sebastian schoss die dänische Nationalspielerin Pernille Harder in der 16., 45.+3, 56. und 72. Minute. Zweimal traf auch die Norwegerin Ingrid Syrstad Engen (20./45.). Die weiteren Treffer erzielten Felicitas Rauch (67.) sowie die Schottin Leanne Ross mit gleich zwei Eigentoren (80./90.+5).

Wolfsburg gewann die Champions League bereits in den Jahren 2013 und 2014. Das große Ziel ist nun, zum zweiten Mal nach 2013 auch das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und europäischer Königsklasse zu holen. Der Titelverteidiger und Dauerrivale Olympique Lyon aus Frankreich spielt am Samstagabend im Viertelfinale in Bilbao gegen den zweiten deutschen Club, den FC Bayern München.

© dpa-infocom, dpa:200821-99-259517/2