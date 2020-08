«Ich habe mich entschieden, meine Laufbahn als Spieler zu beenden», schrieb Aogo bei Instagram und postete ein Video mit Erinnerungen aus seinen 16 Jahren als Profi-Fußballer.

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, sagte der ehemalige Defensiv-Allrounder. Aber «die Zeit für einen Schnitt und dann auch einen nä̈chsten Schritt ist gekommen». Er wolle «dem Fußball DANKE sagen für so viele Erlebnisse, so viele lehrreiche Momente, so viele Augenblicke und Freundschaften, die für immer bleiben werden. Meine Mannschaft in der Zukunft ist meine Familie, unser zweiter Neuzugang ist unterwegs», schrieb Aogo, der mit seiner Frau Ina in Berlin lebt und mit ihr das zweite gemeinsame Kind erwartet: «Wir können unsere Vorfreude kaum beschreiben.»

Der gebürtige Karlsruher hatte im Oktober 2004 beim SC Freiburg sein Profi-Debüt gegeben. Später spielte er für den Hamburger SV, den FC Schalke 04 sowie den VfB Stuttgart in der ersten und zuletzt noch ein knappes halbes Jahr für Hannover 96 in der 2. Liga. Ende Januar einigte er sich mit den Niedersachsen auf eine vorzeitige Vertragsauflösung, seitdem war er vereinslos. Insgesamt kommt Aogo in seiner Karriere auf 257 Bundesliga-, zwölf Champions-League- und 22 Europa-League-Einsätze. Mit der deutschen Nationalmannschaft nahm er an der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika teil.

Wie es abseits des Rasens nun für ihn weitergeht, ließ Aogo zunächst offen. «Aber wer mich kennt, weiß, dass ich auch beruflich meine Herausforderungen brauche. Dazu dann demnächst mehr», schrieb er: «DANKE, dass ihr mit mir diesen Weg gegangen seid, er war unglaublich. Und er geht weiter.»

