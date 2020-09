Der 20 Jahre alte Schwede Dewjan Kulusevski (13.) erzielte gegen Sampdoria Genua seinen Premieren-Treffer in einem Serie-A-Spiel im Juve-Trikot. Leonardo Bonucci (78.) und Cristiano Ronaldo (88.) sorgten mit weiteren Toren für das gelungene Debüt des neuen Trainers Andrea Pirlo.

Die Auftaktpartie wurde vor 1000 Fans gespielt, die seit diesem Sonntag in der Serie A wieder zugelassen sind. Dies hatte die Regierung in Rom am Samstag nach Beratungen zwischen den zuständigen Ministern und Vertretern der Regionen erklärt. Zuvor hatte eine Ankündigung von Sportminister Vincenzo Spadafora, der die Zulassung von 1000 Zuschauern bei Sportveranstaltungen im Freien ankündigte, dabei aber nicht die Serie A nannte, für Wirbel gesorgt.

Die Liga beklagte sich über mangelnden Respekt und fehlenden Dialog, einige Regionen öffneten ihre Stadien eigenmächtig wieder für die Fans. Die landesweite Regelung mit 1000 Zuschauern pro Veranstaltung gilt bis zum 7. Oktober. Kritik gibt es weiterhin daran, dass dies zunächst nur für die Serie A und nicht für die übrigen Ligen gilt.

