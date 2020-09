Kroos war in Sevilla kurz vor Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Zur voraussichtlichen Dauer der Pause machte Real keine Angaben. Nach Einschätzung der Madrider Fachmedien «AS» und «Marca» wird diese aber rund zwei Wochen betragen. Damit würde der Weltmeister von 2014 möglicherweise nicht nur die beiden Liga-Spiele gegen Real Valladolid am Mittwoch sowie bei UD Levante am Sonntag verpassen.

In Gefahr wäre auch der Einsatz des Mittelfeldregisseurs beim Testspiel der deutschen Nationalmannschaft am 7. Oktober in Köln gegen die Türkei sowie bei den beiden Nations-League-Duellen am 10. Oktober in der Ukraine und drei Tage später mit der Schweiz ebenfalls im Kölner RheinEnergieStadion.

