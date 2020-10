«Wir werden in Köln die einmalige Gelegenheit bekommen, bei 'Wer wird Millionär' zu zeigen, dass wir nicht nur Fußball im Kopf haben, sondern unglaublich interessante und intelligente Spieler, die viel auf dem Kasten haben», sagte der DFB-Direktor Oliver Bierhoff bei einer Online-Pressekonferenz. Die erspielten Gewinne sollen den DFB-Stiftungen und anderen wohltätigen Zwecken zugute kommen.

Welche Spieler am Mittwoch auf dem Rate-Stuhl gegenüber von Jauch Platz nehmen, ließ Bierhoff noch offen. Es soll ein Quartett aus den für die Partie am gleichen Abend im Test-Länderspiel gegen die Türkei noch geschonten DFB-Stars sein. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet auf die fünf Bayern-Profis Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry, die beiden Leipziger Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann sowie den angeschlagenen Toni Kroos von Real Madrid. Im TV wird die Aufzeichnung der Sendung laut RTL am Montag kommender Woche (12. Oktober) zu sehen sein.

