«Ich bin unglaublich glücklich hier und freue mich, in Manchester zu sein. Ich hoffe, dass ich in dieser Saison einen guten Job mache, um noch länger zu bleiben», sagte der frühere Bayern-Coach (49) vor dem Ligaspiel gegen Sheffield United am Samstag.

Guardiola ist seit 2016 beim englischen Premier-League-Club, mit dem er zwei Meistertitel und einen Sieg im FA Cup holte, aber nicht die Champions League. Nach dem Abgang von Präsident Josep Bartomeu beim FC Barcelona wird Guardiola mit seinem Ex-Club in Verbindung gebracht.

In der englischen Liga läuft es für das Guardiola-Team noch nicht rund. Die Citizens konnten bisher nur zwei von fünf Punktspielen gewinnen.

