«Kein Team, das am Mittwochabend spielt, auswärts oder in der Champions League, sollte am Samstag um 12:30 Uhr Anpfiff haben», sagte Klopp dem Sender BBC nach Liverpools Auswärtsspiel bei Manchester City (1:1). «Das sollte nicht erlaubt sein», fügte Klopp hinzu und verwies auf den Rivalen Tottenham Hotspur, der am Donnerstagabend bei Ludogorez (in Bulgarien) in der Europa League gespielt hatte und am Sonntag um 12.00 Uhr englischer Zeit wieder ran musste.

Der 53-Jährige bezeichnete die frühen Spielansetzungen als «absoluten Killer» und redete sich regelrecht in Rage. «Alle müssen miteinander reden, setzt euch an einen Tisch», schimpfte Klopp, der sich auch für fünf Wechselmöglichkeiten während des Spiels stark macht. «Ihr wollt guten Fußball? Dann gebt den Jungs wenigsten ein paar Stunden mehr.»

Anlass für Klopps leidenschaftlichen Ausbruch dürfte auch die Verletzung von Trent Alexander-Arnold sein, der nach einer guten Stunde ausgewechselt werden musste und England in den kommenden Länderspielen fehlen wird. «Wenn wir so weiter machen, können wir hoffentlich überhaupt die Europameisterschaft im Sommer spielen», sagte Klopp. «Wenn die stattfindet, werden wir sehen, wer dabei sein kann.»

