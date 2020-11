Im Duell mit dem Tabellenvierten traf Gina Chmielinski in der 76. Minute zum Sieg für die Brandenburgerinnen, die nun 19 Punkte auf ihrem Konto haben. Im Kampf um den dritten Startplatz in der Champions League für die Saison 2021/22 liegen die Hessinnen nun schon fünf Zähler hinter dem Rivalen. Am Sonntag steigt das Topspiel des 9. Spieltages zwischen Tabellenführer Bayern München (24) und Titelverteidiger VfL Wolfsburg (22), die beide noch ungeschlagen sind.

Potsdam hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel und war der Führung näher als die Gastgeberinnen, die in Nationaltorhüterin Merle Frohms einen starken Rückhalt hatten. Nach dem Wechsel wurde Frankfurt besser, fand aber keine Lücke im Potsdamer Abwehr-Bollwerk. Dafür traf die eingewechselte Chmielinski auf der Gegenseite mit einem platzierten Schuss aus rund 16 Metern.

© dpa-infocom, dpa:201113-99-327793/2