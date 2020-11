Hoffenheims Fußballerinnen holen vierten Sieg in Serie

Freiburg (dpa) - Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim haben in der Bundesliga den vierten Sieg in Folge eingefahren. Die Kraichgauerinnen gewannen ihre Auswärtspartie am Sonntag beim SC Freiburg klar mit 5:1 (3:0).