Nach Überzeugung der UEFA-Disziplinarkommission ist die Ukraine für den Spielausfall wegen positiver Corona-Tests in der Auswahlmannschaft verantwortlich.

Durch den nachträglichen Erfolg hat die Schweiz den Verbleib in der Liga A der Nations League geschafft. In der deutschen Gruppe 4 hatten die Eidgenossen das Spiel in Kiew mit 1:2 verloren, durch das 3:0 nun aber den direkten Vergleich mit den punktgleichen Ukrainern für sich entschieden. Gruppensieger war Spanien mit 11 Punkten vor Deutschland (9) geworden. Die Schweiz und die Ukraine haben jeweils sechs Zähler. Als Gruppenletzter steigt die Ukraine in die Liga B ab.

Das für den 17. November in Luzern geplante Nations-League-Spiel war kurzfristig abgesagt worden, weil drei Spieler und ein Betreuer bei der Ankunft in der Schweiz positiv auf Corona getestet worden waren und das gesamte Team in Quarantäne musste. Schon vor dem vorangegangenen Spiel gegen Deutschland in Leipzig (3:1) waren Spieler der ukrainischen Mannschaft positiv getestet worden. Das Gesundheitsamt in Leipzig hatte keine Team-Quarantäne verhängt.

