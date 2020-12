Für den Tabellenführer der russischen Eliteliga waren der Iraner Sardar Azmoun mit einem Dreierpack (17., 22., 76./Elfmeter), der 47-malige Nationalspieler Artjom Dsjuba (30./Elfmeter) und der frühere HSV-Profi Douglas Santos (44.) erfolgreich. Artjom Schabolin gelang acht Minuten vor dem Ende der einzige Treffer der Gäste aus dem Ural.

St. Petersburg hat in der Gruppe F in der Königsklasse keine Chance mehr auf das Erreichen der K.o.-Runde oder des dritten Platzes, der zum Überwintern in der Europa League reichen würde. Dortmund ist bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

© dpa-infocom, dpa:201205-99-584894/2