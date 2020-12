«Heute haben wir einen großen Spieler, Trainer und einen guten Menschen verloren», hieß es in einer Stellungnahme der AFA. Der frühere Mittelfeldspieler war Medienberichten zufolge seit knapp zwei Wochen in einer Klinik in Buenos Aires wegen Herz-, Nieren- und Atemwegserkrankungen behandelt worden.

Sabella hatte die argentinische Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien bis ins Endspiel geführt, wo sie schließlich mit 0:1 gegen Deutschland scheiterte. «Alejandro war ein großartiger Mensch und ein außergewöhnlicher Profi, der mich in meiner Karriere geprägt hat und von dem ich viel gelernt habe», schrieb der argentinische Stürmerstar Lionel Messi auf Instagram. Staatspräsident Alberto Fernández sagte: «Alejandro Sabella war ein Mann der Würde, der Überzeugungen und Prinzipien - so hat er sich auf dem Platz als Spieler und als Trainer gezeigt.»

Als junger Mann spielte Sabella in England für Sheffield United und Leeds, später dann für Estudiantes de La Plata in Argentinien und Grêmio Porto Alegre in Brasilien. Als Trainer kehrte er später zu Estudiantes de La Plata zurück und gewann mit dem Team 2009 die Copa Libertadores, bevor er 2011 schließlich die Nationalmannschaft übernahm.

