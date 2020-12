Santos (dpa) - Nach der Einstellung eines Uralt-Torrekordes von Pelé durch Lionel Messi hat die brasilianische Fußball-Legende ihre Bewunderung für den argentinischen Star zum Ausdruck gebracht.

«Geschichten wie unsere, von der Liebe zum gleichen Verein über so lange Zeit, werden im Fußball leider immer seltener. Ich bewundere Dich sehr, Messi», schrieb Pelé, der im Oktober seinen 80. Geburtstag gefeiert hatte, auf Instagram am Samstag zu einem Foto mit Messi. Darauf jubelt der Argentinier über ein Tor, ähnlich dem Brasilianer bei der Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko.

Mit seinem Treffer in der Partie gegen den FC Valencia, die 2:2 endete, war Messi auf sein 643. Tor für den FC Barcelona gekommen - das sind so viele Treffer, wie «O Rei» (Der König) zwischen 1957 und 1974 für den FC Santos erzielte. «Wenn Dein Herz vor Liebe überquillt, ist es schwer, den Kurs zu ändern. Genau wie Du weiß ich, wie es ist, wenn man gerne jeden Tag das gleiche Trikot trägt. Genau wie Du weiß ich, dass es nichts Besseres gibt als den Ort, an dem man sich zu Hause fühlt», schrieb Pelé.

© dpa-infocom, dpa:201220-99-758427/2