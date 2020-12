Der Club danke dem 57-Jährigen und seinen Mitarbeitern für den Einsatz, hieß es weiter in der kurzen Mitteilung.

Maran war in diesem Jahr vom Liga-Konkurrenten Cagliari Calcio zu dem Club aus der Küstenstadt im Nordwesten Italiens gewechselt. In 13 Spielen sammelte seine Mannschaft jedoch nur sieben Punkte und rangiert auf dem vorletzten Tabellenplatz der Serie A. Die vergangene Saison beendete Genua ebenfalls im Tabellenkeller, damals auf dem rettenden Platz 17. Am Mittwoch kann die Mannschaft auswärts gegen Spezia Calcio den Abstand auf den Nicht-Abstiegsplatz verkürzen, den derzeit ausgerechnet La Spezia einnimt.

