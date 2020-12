Die FA wertete einen Instagram-Gruß des Uruguayers an einen Freund als «beleidigend, missbräuchlich und unangemessen». Zudem habe Cavani in dem Beitrag vom November auf die Hautfarbe oder ethnische Herkunft Bezug genommen und damit gegen FA-Regeln verstoßen. Cavani fehlt den Red Devils in den kommenden Spielen in der Premier League gegen Aston Villa, im Liga-Pokal gegen Manchester City und im FA-Cup gegen den FC Watford.

Cavani hatte seinem Instagram-Post nach kurzer Zeit gelöscht und sich bereits dafür entschuldigt, dass er darin einen spanischen Begriff für Schwarze («negrito») verwendet hatte. Der Stürmer betonte, dies sei als liebevoller Gruß gedacht gewesen, und er sei gegen jeden Rassismus. Das Wort «negrito» hat in Südamerika eine andere Bedeutung als in Großbritannien. Sein Club Manchester United stellte sich auch deshalb demonstrativ hinter Cavani.

«Edinson Cavani war sich nicht bewusst, dass seine Worte falsch ausgelegt werden können, und hat sich aufrichtig dafür entschuldigt», teilte der englische Rekordmeister am Donnerstag mit. «Trotz seines ehrlichen Glaubens, dass er nur eine nette Dankesbotschaft auf die Gratulation eines engen Freundes sendet, hat er sich entschieden, die Anklage nicht anzufechten, aus Respekt für und Solidarität mit der FA und ihrem Kampf gegen Rassismus im Fußball.»

