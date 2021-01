Das Team von Trainer Antonio Conte kam bei Udinese Calcio nicht über ein 0:0 hinaus und profitierte damit nur zum Teil von der zeitgleichen 0:3 (0:1)-Niederlage der AC gegen Atalanta Bergamo.

Der Tabellenführer (43 Punkte) geriet durch Cristian Romero (26.) in Rückstand. Josip Ilicic (53./Foulelfmeter) und Duvan Zapata (77.) trafen in der zweiten Halbzeit für den Club des deutschen Nationalspielers Robin Gosens, der in der Nachspielzeit ausgewechselt wurde. Inter ist mit 41 Punkten Zweiter.

© dpa-infocom, dpa:210123-99-144103/2