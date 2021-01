Frankfurt/Main (dpa) - Das Finale im DFB-Pokal der Frauen findet erst am 30. Mai in Köln statt. Das beschloss das Präsidium des Deutschen Fußball-Bunds. Grund für die Verlegung um einen Tag vom ursprünglichen Termin am 29. Mai sind Überschneidungen mit anderen Großereignissen, teilte der DFB mit.

Von dpa