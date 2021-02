«Abwesender Held», titelte das brasilianische Sportportal «Globoesporte». Lopes, dem im Maracanã von Rio de Janeiro in der 99. Minute das Tor zum 1:0 (0:0)-Sieg gelang, war erst im November aus der zweiten brasilianischen Liga verpflichtet worden - nach dem internationalen Transferfenster. Palmeiras hatte bei dem Fußball-Weltverband FIFA laut dem Bericht noch versucht, die Erlaubnis für eine Einschreibung von Lopes zu bekommen, dies wurde aber abgelehnt.

Die Reise nach Katar, wo Palmeiras als Gewinner der Champions League Südamerikas der stärkste Rivale des FC Bayern sein dürfte, soll Lopes als Teil des Trosses dennoch antreten. Dagegen wurde Nachwuchsjuwel Gabriel Verón, der im Finale verletzt gefehlt hatte, nominiert. Späher aus Europa haben den 18-jährigen Stürmer besonders im Blick. Für ihn könnte die Club-WM wie auch für die Palmeiras-Talente Gabriel Menino und Patrick de Paula zur Bühne werden. De Paula träumt bereits von Bayern: «Das ist das Team, das ich bisher im Videospiel gespielt habe», sagte er dem Nachrichtenportal «Terra».

Manuel Neuer, Thomas Müller, Javi Martínez, David Alaba und Jérôme Boateng vom FC Bayern sowie Luiz Adriano von Palmeiras - mit dem SC Internacional Porto Alegre - konnten das Turnier schon gewinnen. Los geht die Club-WM am 4. Februar mit der Partie Tigres UANL aus Mexiko gegen Ulsan Hyundai FC aus Südkorea. Der FC Bayern greift am 8. Februar ins Geschehen ein. Das Finale, in dem die Münchner auf Palmeiras treffen könnten, ist für den 11. Februar datiert. In Brasilien hat die Club-WM als Kräftemessen mit Europa eine große Bedeutung.

© dpa-infocom, dpa:210201-99-260159/2