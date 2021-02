FC Bayern will «unglaubliches Jahr» komplettieren

«Der Gewinn der Club-WM würde unser unglaubliches Jahr 2020 komplettieren. Dieses Jahr können es ja schon "nur" noch fünf Titel werden, weil wir im Pokal leider ein schlechtes Spiel gemacht haben. Das ist aber abgehakt – wir schauen nach vorne», sagte Linksverteidiger Alphonso Davies dem «Münchner Merkur» und der «tz» im Interview.

Offensivspieler Serge Gnabry versicherte ebenfalls, dass in der Mannschaft «Vorfreude» auf das Turnier herrsche. Das Ziel sei es, «wieder einen Titel zu gewinnen», sagte er DAZN im Interview.

Der FC Bayern tut sich aktuell spielerisch allerdings schwer. «Wir sind im Moment vielleicht nicht so konsequent, wie wir es letzte Saison waren», räumte Nationalspieler Gnabry ein. «Wenn der Gegner dann mal ein Tor macht, kippt das Momentum, und das macht uns gerade das Leben ein bisschen schwerer.»

Am heutigen Freitagabend (20.00 Uhr) gastieren die Bayern zum Bundesligaspiel bei Hertha BSC. Anschließend brechen die Münchner nach Katar auf, wo sie am Montag ins Geschehen eingreifen. Das Finale ist am 11. Februar.

© dpa-infocom, dpa:210204-99-307510/2