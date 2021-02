«Ich erlebe das wie eine Ignoranz gegenüber allem, was sonst in der Welt passiert», sagte Breit im Interview mit Bayerischen Rundfunk (Bayern 2 Radiowelt am Morgen) in Hinblick auf die rege Reisetätigkeit der europäischen Top-Fußball-Clubs.

Für die Reisen dieser Club fehle den Fans teilweise jedes Verständnis. «Für alle Bürgerinnen und Bürger ist das jetzt eine Ausnahmesituation, in der wir jetzt alle fast seit einem Jahr leben. Man hat das Gefühl der Profifußball lebt da in einer anderen Welt», kritisierte die Vorsitzende der Fan-Vereinigung.

Es gehe ihr nicht um das berechtigte Anliegen von Fußballclubs, mit Spielen ihre Existenz zu sichern. Bei den Spielen der Champions-Leage liege der Fall aber anders, sagte Breit. «Da kann es nicht mehr um Existenzsicherung gehen. Da geht es um Unsummen. Viele Fans haben gedacht, das ist jetzt mal die Chance, dass der Fußball wieder Bodenhaftung gewinnt. Aber stattdessen hebt er weiter ab und fliegt in der Weltgeschichte herum.»

