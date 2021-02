Durch den Erfolg im Verfolgerduell bleibt die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt in Sichtweite von Spitzenreiter Ajax Amsterdam.

Schmidt wechselte Götze in der 64. Minute beim Stand von 0:1 ein, wenig später erzielte der zur zweiten Halbzeit gekommene Donyell Malen den Ausgleich (66.). Für die Entscheidung sorgte dann Joker Götze: Der Weltmeister von 2014 wurde mit seinen beiden Toren in der 86. und 88. Minute zum Matchwinner. Nationalspieler Philipp Max wurde drei Tage nach dem 2:4 in der Europa League in Piräus zur zweiten Halbzeit eingewechselt, Timo Baumgartl spielte bei Eindhoven die komplette Partie durch.

© dpa-infocom, dpa:210221-99-535104/2