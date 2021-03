Ina Gausdal per Eigentor in der 43. Minute und Ingrid Syrstad Engen (45.) erzielten am Mittwochnachmittag die Tore für den VfL. Die Wolfsburgerinnen hatten bereits das Hinspiel mit 2:0 für sich entschieden. Wegen der Reisebeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie fand die Auswärtspartie im ungarischen Györ statt.

Die Viertelfinal-Begegnungen werden am Freitag in Nyon ausgelost. Die Hinspiele sind für den 23. und 24. März geplant, die Rückspiele für den 31. März und 1. April 2021.

© dpa-infocom, dpa:210310-99-766513/3