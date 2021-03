Lina Magull brachte die Münchnerinnen in der 11. Minute per Elfmeter in Führung, Lea Schüller konnte nur wenig später erhöhen (16.). Ein weiterer Treffer von Schüller machte den Sieg perfekt (74.).

Mit 48 Punkten bleiben die Bayern souverän an der Tabellenspitze, fünf Zähler vor Meister und Pokalsieger VfL Wolfsburg. Die Wölfinnen gewannen ihre Partie gegen Bayer Leverkusen mit 2:0 (1:0). Auf Champions-League-Qualifikationsplatz drei bleibt die TSG 1899 Hoffenheim (34). Die Kraichgauerinnen bezwangen Werder Bremen auswärts mit 2:0 (2:0).

Der frühere Serienmeister Turbine Potsdam behielt beim 5:2 (3:1) gegen den Tabellenvorletzten SC Sand die Oberhand und festigte Platz vier. Schlusslicht MSV Duisburg unterlag dem SC Freiburg mit 1:2 (0:1), bereits am Freitagabend trennten sich Eintracht Frankfurt und der SV Meppen 1:1 (0:1).

