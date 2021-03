Hintergrund ist ein Test, durch verschiedene Maßnahmen Großereignisse wieder sicher zu öffnen. Wie der niederländische Fußball-Verband KNVB mitteilte, sollen Schnelltests und eine Smartphone-App dabei zum Einsatz kommen.

«Günstige Ergebnisse könnten den Prozess auf dem Weg zu gut gefüllten Stadien in der Schlussphase der Saison 2020/21 und bei der EM beschleunigen», schrieb der KNVB auf seiner Homepage. Die Fans werden im Stadion in sogenannte Forschungsblasen aufgeteilt. In einer Blase soll auch die Ausbreitung der Aerosole beim Husten, Niesen, Atmen oder Schreien untersucht werden.

Amsterdam gehört auch zu den zwölf Spielorten bei der EM in diesem Sommer. Die Arena hat normalerweise ein Fassungsvermögen von rund 55.000 Plätzen.

© dpa-infocom, dpa:210316-99-849403/2