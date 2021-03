Die Norddeutschen besiegten am Samstagnachmittag zu Hause den Liga-Siebten 1. FC Heidenheim 2:0 (1:0) und zogen so in der Tabelle am VfL Bochum vorbei, der am Montag aber noch bei Fortuna Düsseldorf antritt. Erzgebirge Aue besiegte zeitgleich den abstiegsbedrohten SV Sandhausen ebenfalls 2:0 (0:0), wodurch die Sachsen zunächst Rang acht der Tabelle erreichten. In der Begegnung Eintracht Braunschweig gegen SV Darmstadt 98 gab es keinen Sieger, die Teams trennten sich 1:1 (1:1). Braunschweig bleibt so zunächst Tabellen-15.

