Das Team von Trainer Stephan Lerch setzte sich am 18. Spieltag mit 3:2 (2:1) gegen den SC Freiburg durch und verkürzte den Rückstand auf die Bayern-Frauen bei noch vier ausstehenden Partien auf zwei Zähler.

Der bisher souveräne Spitzenreiter musste beim 2:3 am Samstag gegen die drittplatzierte TSG Hoffenheim trotz einer 2:0-Führung überraschend die erste Saisonniederlage einstecken. Das wohl entscheidende Spiel um die Meisterschaft findet am 9. Mai in Wolfsburg statt.

Eine kleine Chance auf die Champions-League-Qualifikation wahrte sich Turbine Potsdam. Der frühere Serienmeister bezwang Schlusslicht MSV Duisburg mit 1:0 (1:0) und bleibt fünf Punkte hinter den Hoffenheimerinnen. Werder Bremen gewann sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 2:1 (2:0), die SGS Essen erkämpfte sich gegen den SV Meppen nach Rückstand noch einen 3:1 (0:1)-Erfolg. Pokalfinalist Eintracht Frankfurt behielt beim 4:0 (2:0) gegen den SC Sand klar die Oberhand.

© dpa-infocom, dpa:210418-99-253550/2