«Ich möchte nicht viel über Agnelli sprechen. Er ist die größte Enttäuschung von allen», sagte Ceferin über den Präsidenten von Juventus Turin nach einer Sitzung der Exekutive der Europäischen Fußball-Union. «Ich habe noch nie eine Person getroffen, die so viel gelogen hat wie er es tat.»

Agnelli gehört mit Juve neben elf weiteren europäischen Topclubs zu den Initiatoren einer Super League. Diese steht in direkter Konkurrenz zur bestehenden Champions League. Bislang war Agnelli als Vorsitzender der Europäischen Club-Vereinigung ECA auch Mitglied der UEFA-Exekutive. Damit war Agnelli auch an der Ausarbeitung der Reform der Champions League, die die UEFA verabschiedete, beteiligt. Es wurde erwartet, dass Agnelli seinen UEFA-Posten zeitnah aufgibt - am Abend wurde der 45 Jahre alte Italiener bereits nicht mehr auf der Internetseite der UEFA als Exko-Mitglied geführt.

Die ECA hatte sich schon zuvor gegen die Super-League-Pläne und damit gegen ihren eigenen Vorsitzenden gestellt. Die Clubvereinigung, die nach eigenen Angaben mehr als 200 Vereine vertritt, wiederholte am Sonntagabend in einem Statement ihre Verpflichtung zur Unterstützung der UEFA-Champions-League-Reform und betonte, dass «ein geschlossenes Superliga-Modell von der ECA klar abgelehnt wird».

