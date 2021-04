Die Elf von Pep Guardiola gewann gegen Aston Villa mit 2:1 (2:1). John McGinn brachte nach 20 Sekunden Aston Villa in Front, doch der Tabellenführer konterte durch Phil Foden (22.) und Rodrigo (40.). City liegt elf Punkte vor Manchester United.

Die Tottenham Hotspur haben das erste Spiel nach der Trennung von Trainer José Mourinho gewonnen. Das Duell gegen den FC Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl entschieden die Spurs aber erst kurz vor Schluss, als Heung-Min Son mit einem Elfmeter in der 90. Minute den 2:1 (0:1)-Siegtreffer erzielte.

Die Gäste waren in der 30. Minute durch Danny Ings in Führung gegangen, ehe Gareth Bale (60.) ausglich. Der Elfmeter fiel nach einer Entscheidung des Video-Assistenten: Nach einem Foul von Moussa Djenepo an Sergio Reguilon an der Strafraumgrenze entschied Referee David Coote zunächst auf Freistoß, korrigierte diese Entscheidung aber nach VAR-Eingriff. Mit dem 15. Saisonerfolg machten die Spurs wieder einen Schritt in Richtung internationales Geschäft.

Interimscoach Ryan Mason durfte sich bei seinem Debüt über einen Premier-League-Rekord freuen: Er wurde mit 29 Jahren und 312 Tagen zum jüngsten Trainer, der ein Team bei einem Ligaspiel betreute.

