Nach dem 1:3 bei Union Berlin, der siebten Niederlage in Serie, wollten nach Informationen des Multimedia-Portals «deichstube.de» am Sonntag der Aufsichtsrat um Marco Bode und die Geschäftsführung um Frank Baumann die Situation beraten. Kohfeldt hatte unmittelbar nach dem Spiel einen Rücktritt ausgeschlossen. Er werde nicht weglaufen und kämpfen, hatte der 38-Jährige gesagt. Am Sonntagvormittag leitete Kohfeldt wie üblich das Training der Ersatzspieler.

In der vergangenen Saison hatte Kohfeldt die Bremer in der Relegation noch vor dem Abstieg bewahrt, auch weil Baumann bis zum Schluss bedingungslos hinter ihm gestanden hatte. Werder hat als Tabellen-14. aktuell nur noch einen Punkt Vorsprung auf den 1. FC Köln auf dem Relegationsplatz 16. Zudem hat der Tabellenvorletzte Hertha BSC bei vier Punkten Rückstand auf die Grün-Weißen noch drei Nachholspiele zu bestreiten.

