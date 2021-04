Julius Biada (26. Minute), Kevin Behrens (68./Foulelfmeter, 90.+1) und Daniel Keita-Ruel (81.) trafen beim dritten Sieg in Serie. Für 96 waren Florent Muslija (42.) und Valmir Sulejmani (63.) die Tore.

In der Tabelle sprangen die Gastgeber, die erst vorige Woche aus ihrer 14-tägigen Corona-Quarantäne zurückgekehrt waren, auf den Nichtabstiegsplatz 15. Und sie haben immer noch zwei Spiele weniger als der 16. aus Braunschweig. 96 bleibt im gesicherten Mittelfeld.

Beide Torhüter sahen bei gegnerischen Freistößen in der ersten Hälfte nicht gut aus. Erst überwand Biada 96-Keeper Michael Esser, dann kam SVS-Schlussmann Stefanos Kapino an einen Schuss von Muslija nicht heran. Nach dem Seitenwechsel bekam Sandhausen den Ball nicht geklärt - und Sulejmani traf per Flachschuss. Kurz darauf verschuldete Hannovers Simon Falette mit einem üblen Foul an Tim Kister einen Strafstoß. Diesen verwandelte Behrens zum 2:2. Neun Minuten vor dem Ende patzte Esser dann erneut: Einen Schuss von Biada ließ der Torwart der Niedersachsen nach vorne prallen - Keita-Ruel staubte ab. In der Nachspielzeit schnürte Behrens noch den Doppelpack.

