Auch ein Treffer von Superstar Messi, um dessen möglichen Verbleib oder Weggang weiterhin keine Gewissheit besteht, reichte den Katalanen mit dem deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen im Heimspiel gegen den FC Granada nicht. Barça verlor trotz klarer Dominanz mit 1:2 (0:1), Trainer Ronald Koeman sah eine knappe halbe Stunde vor dem Ende auch noch die Rote Karte.

Kurz zuvor war den eigentlich völlig harmlosen Gästen aus Granada, die bis dahin noch nie beim FC Barcelona gewonnen hatten, wie aus heiterem Himmel durch Darwin Machis (63. Minute) der Ausgleich gelungen. In der 79. Minute erzielte Jorge Molina den Siegtreffer. Messi hatte die Gastgeber in der 23. Minute nach einer tollen Kombination mit dem französischen Weltmeister Antoine Griezmann in Führung gebracht.

In der Tabelle der Primera Division verpassten es die Katalanen, die Konkurrenz unter Druck zu setzen und vorerst auf Rang eins zu klettern. Messi und seine Mitstreiter bleiben mit 71 Punkten aus 33 Spielen auf Platz drei, ebenso viele Zähler hat Real Madrid auf der zweiten Position. Spitzenreiter ist Atlético Madrid mit 73 Punkten.

