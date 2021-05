Ohne den geschonten Nationalspieler Toni Kroos setzten sich die Königlichen zu Hause mit 2:0 (0:0) gegen CA Osasuna durch und wahrten ihre Chance auf die Titelverteidigung. Atlético hatte zuvor glücklich mit 1:0 (1:0) beim FC Elche gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone siegte am 34. Spieltag der spanischen Fußball-Meisterschaft bei dem abstiegsbedrohten Club dank eines frühen Treffers von Marcos Llorente und ist damit weiter auf dem Weg zum ersten Meistertitel seit der Saison 2013/14. Glück hatte Atlético in der Nachspielzeit, als Elches Fidel einen Foulelfmeter an den Pfosten schoss (90.+1).

Für Real trafen wenige Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League beim FC Chelsea Eder Militao (76.) und Casemiro (80.) zum wichtigen Ligasieg. Die Königlichen bleiben damit Zweiter vor dem FC Barcelona, der am Sonntagabend mit einem Sieg beim FC Valencia nach Punkten wieder mit den Königlichen gleichziehen kann.

Am kommenden Samstag steht für die Mannschaft um Superstar Lionel Messi und den deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen dann das wohl vorentscheidende Duell im Titelkampf bei Tabellenführer Atlético an. Die Katalanen hoffen, dass dann auch Trainer Ronald Koeman dabei sein kann, der nach seiner Roten Karte bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Granada für zwei Spiele gesperrt worden war. Barça teilte mit, gegen die Sperre für den Niederländer Berufung einlegen zu wollen.

© dpa-infocom, dpa:210501-99-430872/4