«Inters Kader hielt sich die Waage mit dem von Juventus, Napoli oder Milan, das sich im Winter ja noch einmal verstärkt hatte. Deshalb hieß der entscheidende Faktor Conte», sagte der Fußball-Weltmeister von 1982 in einem «Kicker»-Interview und betonte: «Antonio hat ein stets kompliziertes Umfeld kompakt zusammengehalten. Immer wenn Inter Erfolge feierte, gab es eine starke Hand in der Kommando-Zentrale.» Vier Spieltage vor dem Saisonende in der Serie A steht Inter als neuer Titelträger fest.

Der Verein ernte nun «den Lohn zielgerichteter Arbeit, die bereits in den zwei Jahren unter dem ehemaligen Coach Luciano Spalletti begonnen hatte», sagte Bergomi, der 1979/80 und 1988/89 Meister mit Inter war. Das Engagement von Conte und die Verpflichtung von Angreifer Romelu Lukaku bezeichnete er als entscheidende Schritte zum Erfolg.

Conte sei «der richtige Leader für Kontinuität und für künftig erfolgreichere Projekte in der Champions League», sagte Bergomi und riet dem 51 Jahre alten Chefcoach zum Verbleib bei Inter.

