Der krasse Außenseiter ging in der 20. Minute durch Alexi Peuget in Führung. Dank der Treffer von Arthur Bozon (27.), Aurélien Tchouameni (32.), Wissam Ben Yedder (55.), Cesc Fabregas (78.) und Alexander Golowin (82.) setzte sich das Team des früheren Bundesliga-Coaches Kovac aber klar durch. Der deutsche Stürmer Kevin Volland stand in der Startelf, blieb aber ohne eigenes Tor.

Im Finale am kommenden Mittwoch treffen Paris und Monaco aufeinander. PSG hatte sich am vergangenen Mittwoch mit 6:5 im Elfmeterschießen bei Montpellier HSC ins Endspiel gezittert.

