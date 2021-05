Die beiden Superstars Neymar (13.) per Foulelfmeter und Kylian Mbappé (24.) sowie Marquinhos (68.) und Moise Kean (89.) sicherten dem Team mit dem ausgewechselten Nationalspieler Julian Draxler den Erfolg.

Durch die drei Punkte rückte PSG bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Lille OSC heran. Der Tabellenführer kam im eigenen Stadion nicht über ein torloses Unentschieden gegen AS St. Etienne hinaus. Nur noch theoretische Chancen auf den Meistertitel hat die AS Monaco. Das Team des früheren Bayern-Trainers Niko Kovac gewann gegen Stade Rennes mit 2:1 (2:0), hat aber drei Punkte Rückstand auf Lille und die um fünf Treffer schlechtere Tordifferenz.

Zweiter Absteiger nach Dijon FCO ist Olympique Nimes. Nach einer 2:5 (1:3)-Heimniederlage gegen den Tabellenvierten Olympique Lyon kann das Team nicht mehr Relegationsplatz 18 erreichen, weil der FC Nantes zeitgleich in Dijon mit 4:0 (2:0) gewann und fünf Punkte Vorsprung hat.

