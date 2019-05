«Es ist nicht gerade die Zeit, um Bäume auszureißen, aber es geht mir besser, ich bin ganz zufrieden», sagte der 73-Jährige, der in der «Welt am Sonntag» zehn von Ex-Weltmeistern gestellte Fragen beantwortete. Beckenbauer war zuletzt deutlich seltener in der Öffentlichkeit aufgetreten als noch vor einigen Jahren.

Auf die Frage von Mario Götze, wie Beckenbauer sein Leben nach der Karriere gemeistert habe und ob er Tipps für ihn hätte, sagte Beckenbauer: «Einem solch begnadeten Fußballer wie dir kann ich nur den Ratschlag geben: Bleib im Fußballgeschäft. Es gibt nichts Schöneres als Fußball.» Ob als Manager, Spielerberater oder als TV-Experte, müsse er herausfinden. «Oder womöglich als Trainer? Aber das ist hart, das ist wahrscheinlich der härteste Posten überhaupt. Das schließt ihn nicht aus, aber das muss man wissen, wenn man diesen Weg einschlagen will», ergänzte Beckenbauer, der 1974 als Spieler und und 1990 als Teamchef Weltmeister wurde.