Der Abwehrspieler musste in der Partie beim VfL Wolfsburg (2:0) in der Pause ausgewechselt werden. «Mats Hummels hat Beschwerden an der Achillessehne. Die hat er schon länger auch aus dem Training heraus. Aber wir hoffen, dass er am Dienstag wieder spielen kann», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

«Ich kann nicht sagen, ob er spielen wird oder nicht. Ich hoffe, dass er am Dienstag wieder dabei ist», sagte Dortmunds Trainer Lucien Favre auf der Pressekonferenz. Auch der Einsatz von Toptalent Jadon Sancho, der in den vergangenen Wochen durch eine Muskelverletzung zurückgeworfen wurde und gegen Wolfsburg bis zur 65. Minute auf der Bank saß, ist noch offen. «Er trainiert erst seit zehn Tagen wieder mit der Mannschaft. Das ist nicht viel. Ich kann noch nicht definitiv sagen, ob er am Dienstag spielen wird», sagte Favre.