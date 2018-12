Von dpa

Der Mittelfeldspieler zog sich am vergangenen Samstag beim 1:2 in Dortmund eine Schienbeinverletzung zu und musste bereits nach 18 Minuten vom Platz. Verzichten müssen die Hanseaten weiterhin auf Milos Veljkovic. Der Serbe wird nach seinem Muskelfaserriss erst am kommenden Samstag in Leipzig in den Kader zurückkehren.

Mit einem Erfolg gegen Hoffenheim könnte der Bundesliga-Neunte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in der Tabelle überholen und wieder in Richtung internationale Plätze blicken. «Das ist ein Ansporn», erklärte Kohfeldt. «Hoffenheim ist eine absolute Spitzenmannschaft. Wenn wir das schaffen würden, wäre das eine Bestätigung des Weges, den wir derzeit gehen.»