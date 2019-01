Von dpa

Sebastian Dewaest und Leandro Trossard hatten die Belgier zuvor jeweils in Führung gebracht. Beide Teams hatten in der zweiten Halbzeit viel gewechselt. In der Schlussphase musste auch Schalkes Innenverteidiger Salif Sané ausgetauscht werden. Den Rückrundenauftakt bestreitet der Revierclub am 20. Januar gegen den VfL Wolfsburg.

Der FC Augsburg beendete derweil das Trainingslager in Spanien positiv. In gleich zwei 60-Minuten-Tests gegen den belgischen Erstligisten Royal Antwerpen zeigte sich der Bundesligist in Algorfa schon gut vorbereitet. Das A-Team gewann zunächst nach zwei Treffern von Angreifer Alfred Finnbogason (44./58. Minute) und einem Eigentor von Antwerpens Jelle van Damme (56.) nach einer Ecke von Jonathan Schmid mit 3:0 (0:0). Im zweiten Spiel verlor ein FCA-Team mit zahlreichen Ersatzspielern und Nachwuchskräften durch ein Tor in letzter Minute mit 0:1.

Am Samstag kehrt das Team von Trainer Manuel Baum aus Spanien nach Deutschland zurück. Dort findet dann die letzte Phase der Vorbereitung auf den Rückrundenstart am 19. Januar gegen Fortuna Düsseldorf statt.