Von dpa

«Wir wissen, was wir an Claudio haben. Wir haben verabredet, dass wir uns im Frühjahr zusammensetzen. Im März/April werden wir miteinander reden», sagte Bremens Sportchef Frank Baumann der «Bild»-Zeitung. Nach seiner fünften Wechsel zum Fußball-Bundesligisten im vergangenen Sommer sollte der Stürmer eigentlich noch ein Jahr an der Weser spielen und dann seine Karriere beenden.

Endgültig war die Entscheidung des mit 194 Treffern derzeit erfolgreichsten ausländischen Torjägers der Bundesliga-Geschichte aber nicht. «Ich muss abwarten, was mein Körper sagt, was der Trainer sagt, was die Mannschaft denkt und ob wir international spielen. Im Moment gilt noch die Idee, dass im Mai Schluss ist für mich. Und bevor es keine anderen Gespräche gibt, kann ich nichts anderes sagen», erklärte der 40-Jährige in der vergangenen Woche in einem Interview dem Onlineportal «deichstube.de».