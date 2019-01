Von dpa

«Wir planen mit Julian ganz klar die Rückrunde, weil wir das eine oder andere Problem in der Innenverteidigung haben», sagte Zorc vor dem Bundesliga-Spiel des Tabellenführers gegen Hannover 96 bei Sky. Weigel hatte zum Rückrundenauftakt gegen Leipzig in der Vorwoche erst sein fünftes Liga-Spiel in dieser Saison bestritten. Gegen Hannover agierte der gelernte Mittelfeldmann zentral in der Viererkette.

Der offensiver ausgerichtete Mittelfeldspieler Shinji Kagawa könnte hingegen den BVB bei einem entsprechenden Angebot rasch verlassen. «Shinji ist ein verdienter Spieler von uns, er war Meisterspieler. Er ist natürlich nicht zufrieden. Wir haben einige Gespräche geführt, wenn etwas auf dem Tisch läge, würden wir uns freundschaftlich damit beschäftigen. Aber wir hätten auch kein Problem, wenn er bleibt», sagte Zorc. Kagawa hatte am fünften Spieltag sein letztes von bislang nur zwei Ligaspielen in dieser Saison absolviert.

Die Transferzeit endet am kommenden Donnerstag. Anschließend sind Vereinswechsel erst nach dem Saisonende wieder möglich.