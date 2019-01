Frankfurt/Main (dpa) - Wegen seiner emotionalen Kritik am Schiedsrichter bekommt es Trainer Manuel Baum vom FC Augsburg mit dem DFB-Kontrollausschuss zu tun.

Von dpa

Das Gremium hat Ermittlungen gegen den 39-Jährigen aufgenommen, Baum wurde gebeten, eine Stellungnahme abzugeben, wie der Deutsche Fußball-Bund bestätigte.

Nach der 0:2-Niederlage am Samstag bei Borussia Mönchengladbach und zehn Spielen ohne Sieg hatte der Chefcoach in der Mixed Zone des Stadions wild gestikulierend über Referee Harm Osmers geschimpft.

Baum sprach von einem «Skandal» und fühlte sich um mindestens einen Punkt gebracht. «Der Linienrichter hat es angezeigt, der Schiedsrichter war zu faul, und aus Köln kam nichts. Unfassbar, dass so etwas in der Bundesliga passiert», schimpfte Baum.

Osmers hatte beim Führungstreffer von Oscar Wendt (78.) die Position des Gladbacher Kapitäns Lars Stindl, der hinter FC-Torhüter Gregor Kobel stand, als passive Abseitsstellung bewertet. Baum meinte, Stindl habe seinen Abwehrspieler Kevin Danso behindert.

Im Nachhinein hat Baum für seine Kritik Recht bekommen. «Nach unserer Analyse und Auffassung handelt es sich hier um eine strafbare Abseitsposition des Mönchengladbacher Spielers», sagte der frühere Bundesliga-Referee Jochen Drees, Projektleiter Video-Assistent beim Deutschen Fußball-Bund, in einem Interview am Montag auf der DFB-Homepage.

Drees erklärte: «Da er zum einen aktiv versucht, den Ball zu spielen und sich damit in einem Zweikampf mit dem Augsburger Torwart befindet. Zum anderen nimmt er dem Augsburger Gegenspieler Kevin Danso, der auf der Torlinie stand, die Sicht und beeinflusst diesen».

Bei einer genaueren, detaillierten Analyse des Video-Assistenten- und des Schiedsrichterteams im Stadion hätte das Team, so Drees, die Situation gegebenenfalls korrekt lösen können. Ähnlich wie es am Wochenende bei den beiden Abseitssituationen in Mainz und Wolfsburg gewesen sei.