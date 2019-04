Berlin (dpa) - Der frühere Bayern- und HSV-Profi Ivica Olic will Trainer in der Fußball-Bundesliga werden. «Klar! Als kleiner Junge will man Bundesligaspieler werden und als Ex-Bundesligaspieler natürlich Bundesligatrainer», sagte er in einem Interview der Internetportale «Spox» und «Goal».

Von dpa